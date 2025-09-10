Латвия выделяет 5 млн евро на поддержку ВСУ: детали инициативы PURL

Латвия утвердила выделение 5 млн евро на поддержку Украины через инициативу PURL НАТО и США, направленную на обеспечение безопасности и укрепление обороноспособности страны в условиях российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство Латвии.
Кабинет министров Латвии 9 сентября утвердил решение о финансировании инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), разработанной НАТО и США для оказания помощи Украине в сфере безопасности и обороны.
Правительство Латвии выделит на поддержку Украины в 2025 году 5 млн евро: 3 млн будут профинансированы из бюджета Министерства обороны, а 2 млн евро – из бюджета Министерства иностранных дел. Эти средства пойдут на приобретение американского вооружения и оборудования, которое уже продемонстрировало эффективность на фронте.
Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что поддержка Украины – это ключевой инструмент для укрепления её обороноспособности, защиты суверенитета и территориальной целостности, а также для противодействия российской агрессии.
Он подчеркнул, что инициатива PURL позволяет Украине получать критически важное вооружение, обеспечивающее удержание линии фронта, проведение контрнаступлений и повышение боевых возможностей в решающие моменты.
Министр иностранных дел Байба Браже добавила, что участие Латвии в PURL является как политическим, так и практическим сигналом готовности страны вместе с союзниками НАТО обеспечивать приоритетные потребности украинской армии и укреплять коллективную безопасность Европы. Она подчеркнула, что финансовая поддержка отражает солидарность Латвии и её стремление защищать международный порядок от угроз со стороны России.
Напомним, что Латвия готовит новые санкции против России, которые дополнят действующие ограничения на уровне Европейского Союза. Министерство иностранных дел страны разработало проект постановления Кабинета министров о введении национального санкционного режима в отношении лиц и организаций, причастных к российской агрессии против Украины.
Отметим, Латвия усилила поддержку Украины, передав Главному управлению разведки Минобороны страны транспортные средства, а также крупную партию FPV-дронов и дронов серии «Mavic».