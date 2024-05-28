Латвия выделит еще 20 млн евро для дроновой коалиции в Украине

По его словам, к производству дронов будут привлекать местные латвийские компании.

"Видя важность беспилотников в войне и руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске Drone Capability Initiative в этом году. Мы можем метафорически говорить о создании армии беспилотников", - сказал он.

Как пишет издание, по словам Спурдса означает, что Латвия будет не только поставлять Украине беспилотники, но и будет активнее внедрять эти технологии в своей армии.

Выделенные 20 млн. евро будут направлены как на создание инфраструктуры, так и на закупку беспилотников, в том числе у латвийских компаний на сумму не менее 10 млн. евро.

"В настоящее время испытания беспилотников прошли семь компаний, с которыми ведутся переговоры о закупке беспилотников уже в июне", – рассказал Спрудс.

Коалиция дронов

Ряд стран сообщил о создании Коалиции дронов, направленной на закупку беспилотников Украины. Недавно в Латвии сообщили, что готовятся отправить Украине первую партию беспилотников.

По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, Украина передает союзникам, участвующим в Коалиции дронов, результаты тестирования их беспилотников на поле боя.

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