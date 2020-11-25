Латвія посилила карантин через пандемію

У Латвії у 12 районах навколо Риги запровадили нові карантинні обмеження. Їх посилили у тих муніципалітетах, де 14-денний приріст заражень коронавірусом на 100 тисяч населення перевищував на 50% середні показники в країні.

Про це повідомляє Delfi.

Як повідомляється, з 27 листопада лише учні початкової школи та діти дошкільного віку продовжать ходити у навчальні заклади. Решта учнів повинні будуть перейти на дистанційне навчання.

Крім того, громадський транспорт буде перевозити до 50% пасажирів від своєї місткості, а закладам торгівлі дозволено одночасно впускати 20% клієнтів від можливої кількості.

Також будуть зачинені усі культурні заклади, а виставки і ярмарки відкладаються. Крім того, забороняються приватні вечірки, за винятком таких подій, як похорони та хрестини.

Нагадаємо, влада Латвії ввела в країні з 9 листопада режим надзвичайного стану. Він триватиме в країні як мінімум до 6 грудня, але може бути продовжений, якщо ситуація з коронавірусом в країні не покращиться.

Разом з тим нещодавно уряд Латвії вирішив штрафувати людей, які не носять маски в громадських місцях. Розмір штрафу буде коливатися від 10 до 50 євро.