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Латвія після теракту в Оленівці знову закликала обмежити в'їзд росіян до ЄС

Фото: Едгар Рінкевич, міністр закордонних справ Латвії (facebook.com/edgars_rinkevics)
Автор: Іван Носальський

Латвія знову запропонувала ввести заборону на видачу туристичних віз ЄС росіянам після теракту в Оленівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Латвії Едгара Рінкевича в Twitter.

"Я засуджую звіряче вбивство українських військовополонених російськими збройними силами в Оленівці і триваючі звірства, що здійснюються російськими військовими проти України. ЄС повинен розглядати Росію як державного спонсора тероризму, я повторюю пропозицію про введення заборони на туристичні візи ЄС для російських громадян", - підкреслив глава латвійського МЗС.

Варто зауважити, що Латвія прийняла рішення припинити видачу віз росіянам ще 24 лютого.

При цьому в Сеймі Латвії закликали заборонити надання громадянам РФ шенгенських віз 23 лютого. Тоді відповідну заяву зробив депутат Ріхардс Колс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що латвійські прикордонники посилили перевірки на кордоні з РФ і просять російських іммігрантів підписати документ із засудженням війни в Україні.

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