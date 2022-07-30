Латвія після теракту в Оленівці знову закликала обмежити в'їзд росіян до ЄС

"Я засуджую звіряче вбивство українських військовополонених російськими збройними силами в Оленівці і триваючі звірства, що здійснюються російськими військовими проти України. ЄС повинен розглядати Росію як державного спонсора тероризму, я повторюю пропозицію про введення заборони на туристичні візи ЄС для російських громадян", - підкреслив глава латвійського МЗС.

Варто зауважити, що Латвія прийняла рішення припинити видачу віз росіянам ще 24 лютого.

При цьому в Сеймі Латвії закликали заборонити надання громадянам РФ шенгенських віз 23 лютого. Тоді відповідну заяву зробив депутат Ріхардс Колс.