Латвия и Эстония требуют "конкретного графика" вступления Украины в НАТО

Латвия и Эстония хотят, чтобы на саммите НАТО в Вильнюсе в середине июля был достигнут четкий прогресс по заявке Украины на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

"Мы надеемся на конкретный график вступления Украины в НАТО. Я считаю, что это в общих интересах НАТО, а также в интересах Украины и в интересах безопасности Европы и мира в целом", - заявил президент Латвии Эгилис Левитас в Риге после встречи со своим эстонским коллегой Аларом Карисом.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что пригласил президента Украины на летний саммит Альянса. Также он добавил, что Владимир Зеленский со своей стороны принял приглашение.

Кроме того, Владимир Зеленский рассчитывает на принятие амбициозных решений по предстоящему вступлению Украины в НАТО на саммите Альянса.

Также недавно Столтенберг посетил Киев. В ходе поездки он встретился с президентом и подтвердил, что будущее Украины в альянсе.

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