Латвия станет для Украины адвокатом при создании спецтрибунала по РФ

По ее словам, этот вопрос был обсужден во время встречи с министром юстиции Латвии Инесою Либиной-Эгнере. Кроме этого, поднимался вопрос юридического обеспечения конфискации замороженных российских активов на восстановление Украины.

"Это один из вопросов, связанных с созданием международного спецтрибунала по наказанию России за преступление агрессии против Украины. Соответствующие юридические механизмы конфискации замороженных подсанкционных активов РФ должны быть созданы на уровне Европейского Союза. Министерство юстиции заверило, что Латвия будет выполнять роль адвоката Украины" в этом вопросе", - написала Кондратюк.

Как считает глава минюста Латвии, все страны Европейского союза должны действовать вместе, чтобы добиться соответствующего регулирования на уровне ЕС.

"Агрессия России нанесла ущерб и разрушениям украинской инфраструктуре, нашим городам и общинам более чем на 750 млрд грн. Поэтому лишь одной заморозки российских средств и активов странами ЕС - недостаточно. Эти средства должны быть конфискованы и как можно быстрее пойти на восстановление Украины, не дожидаясь завершения войны" , - заявила Кондратюк.