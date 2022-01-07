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Латвія рекомендувала авіакомпаніям не літати над Казахстаном

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Латвія, П'ятниця 07 січня 2022 15:17
Латвія рекомендувала авіакомпаніям не літати над Казахстаном Фото: Латвія радить не літати над Казахстаном (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Агентство цивільної авіації Латвії дало рекомендації авіакомпаніям на тлі ситуації в Казахстані. Літакам радять оминати повітряних простір Казахстану, оскільки він є небезпечним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву латвійського агентства.

"Агентство дійшло висновку, що заворушення на території Казахстану із застосуванням вогнепальної зброї та ескалація протистояння створюють високу загрозу безпеці для цивільних літаків, що прямують до аеропортів Казахстану", - йдеться в заяві.

Також у літаків можуть виникнути проблеми з вибором резервного аеропорту при польоті над Казахстаном.

"На підставі оцінки ризиків агентство порадило авіакомпаніям не виконувати польоти до аеропортів Казахстану та оцінити можливість використання повітряного простору Казахстану для польотів до інших аеропортів призначення", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, в Казахстані на початку січня спалахнули масові протести. Однак сьогодні президент країни заявив, що у всіх регіонах відновлено конституційний лад.

Крім того, казахстанський президент дозволив силовикам стріляти на ураження по протестувальникам.

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