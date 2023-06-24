Латвия прекращает выдачу виз россиянам

По его словам, данное решение принято в связи с нестабильной военной ситуацией в РФ.

Кроме этого, власти страны решили не изменять ограничения на пересечение границы, действующие для граждан РФ с 19 сентября 2022 года.

Ринкевичс подчеркнул, что Латвия, Эстония и Литва скоординированно охраняют границы с Россией и Беларусью и при необходимости будут приниматься совместные решения.

Следует отметить, что президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в связи с ситуацией в России на границе будет усилен контроль на границе. Это связано с возможным наплывом россиян.

Что этому предшествовало

Напомним, между владельцем ПИК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт. Пригожин винит Минобороны РФ в поражениях в Украине.

Весной он заявил, что будет выводить своих боевиков из Бахмута из-за якобы нехватки боеприпасов. В июне "вагнеровцы" действительно вышли из Бахмута, на позициях их заменила регулярная армия.

Вчера конфликт между Пригожиным и руководством РФ обострился. Главарь заявил, что войска РФ якобы ударили по тылу его наемников в Ростове. Он заявил, что собирается "уходить на Москву", но начал с Ростова.

После полуночи Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы и сейчас двигаются по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове.

РБК-Украина объяснило, как Пригожин "поднялся" на войне в Украине и бросил вызов Путину – читайте об этом в нашем материале.

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