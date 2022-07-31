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Латвія призупиняє спрощений режим поїздок для прикордонних регіонів Росії

Фото: Латвія призупиняє спрощений режим поїздок для прикордонних регіонів РФ (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

З 1 серпня призупиняється дія угоди між Латвією та Росією про спрощення взаємних поїздок жителів прикордонних районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rus.LSM.

Угоду про місцевий прикордонний рух між Латвією і Росією було укладено в 2010 році з метою спрощення взаємних поїздок мешканців прикордонних районів.

Однак у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, було припинено видачу віз, у тому числі прикордонних, російським громадянам в усіх латвійських дипломатичних та консульських представництвах за кордоном.

У зв'язку з рішенням Росії закрити латвійське консульство у Пскові, видача прикордонних дозволів більше неможлива, оскільки це було єдине дипломатичне та консульське представництво Латвії за кордоном, яке видавало такі дозволи громадянам РФ.

Нагадаємо, від 24 лютого до Латвії з Росії емігрували понад 200 російських журналістів та 23 засоби масової інформації. В СБУ Латвії повідомили про ризики через роботу російських журналісів.

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