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Латвия присоединилась к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

Архивное фото: Латвия присоединилась к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины (facebook com ukroboronprom)
Автор: Дмитрий Браславский

Латвия решила присоединиться к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Латвии Андриса Спрудса.

Латвия присоединится к чешской инициативе, которую ранее предложил президент Петр Павел.

Эта инициатива заключается в закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

"Это самая важная возможность победить Россию, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину", - сказал министр.

Инициатива Чехии

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести для Украины. Глава государства уточнял, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого необходимо финансирование.

Эта инициатива является запасным вариантом, поскольку ЕС не выполнил обещание предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до марта месяца.

Ряд стран уже выделяет деньги на закупку боеприпасов для Украины. В частности, это Литва, Бельгия, Франция, Канада, Нидерланды и не только. Также пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин будет участвовать в чешской инициативе по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

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