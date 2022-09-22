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Латвия приобретет ВСУ дроны и внедорожники на средства, которые собирала на "Байракторы"

Фото: Латвия приобретет ВСУ дроны и внедорожники на средства, которые собирала на "Байракторы" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Латвия потратит собранные средства на "Байракторы" на приобретение для ВСУ тактических беспилотных летательных аппаратов и внедорожников. В общей сложности было собрано более 900 тысяч евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу посольства Украины в Латвии.

Организаторы проекта предложили приобрести для ВСУ:

  • 45 беспилотников латвийского производства;
  • 15 внедорожников;

Ожидается, что отправка будет возможна уже в ближайшее время после приобретения.

Во время пресс-конференции посол Украины Александр Мищенко и министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвали приобрести указанные тактические дроны и внедорожники для украинской армии уже сейчас.

Также во время речи Пабрикс отметил, что Латвия и дальше будет придерживаться позиции поддержки нашего государства в борьбе с российским агрессором до полной победы Украины.

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Латвия