Латвия приобретет ВСУ дроны и внедорожники на средства, которые собирала на "Байракторы"

Латвия потратит собранные средства на "Байракторы" на приобретение для ВСУ тактических беспилотных летательных аппаратов и внедорожников. В общей сложности было собрано более 900 тысяч евро.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу посольства Украины в Латвии.
Организаторы проекта предложили приобрести для ВСУ:
Ожидается, что отправка будет возможна уже в ближайшее время после приобретения.
Во время пресс-конференции посол Украины Александр Мищенко и министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвали приобрести указанные тактические дроны и внедорожники для украинской армии уже сейчас.
Также во время речи Пабрикс отметил, что Латвия и дальше будет придерживаться позиции поддержки нашего государства в борьбе с российским агрессором до полной победы Украины.
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