ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Латвія попередила про небезпеку "інцидентів" між НАТО і Росією

Новость на русском →
Рига, Неділя 08 серпня 2021 23:31
Латвія попередила про небезпеку "інцидентів" між НАТО і Росією Фото: міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс (flickr.com/estonian-foreign-ministry)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс заявив, що майбутні російсько-білоруські військові навчання чреваті тим, що можуть вилитися в "інцидент" з військами НАТО в країнах Балтії і в Польщі. Також небезпеку становить ситуація з мігрантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

У бесіді з виданням Рінкевічс підкреслив, що під час прийдешніх в наступному місяці навчань "Захід-2021" існує велика ймовірність "непорозуміння деяких дій" Росії і Білорусі з боку Заходу.

"Коли у вас прикордонна криза, проходять великі військові навчання біля кордонів НАТО, коли ви збільшуєте свою військову присутність на нашому боці - на литовській, естонській і польській - то все це, звичайно, збільшує ймовірність виникнення інцидентів", - сказав міністр.

Спільні навчання" Захід-2021" відбудуться з 10 по 19 вересня на території Росії та Білорусі. Наприкінці липня російські військові прибули до Бреста в рамках підготовки до навчань.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко доручив силовикам закрити кожен метр кордону Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Литва планує побудувати стіну на кордоні з Білоруссю, щоб стримати мігрантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Міграційна криза
NEWS
У США не виключають появи стійкого до вакцин штаму коронавірусу
У США не виключають появи стійкого до вакцин штаму коронавірусу
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація