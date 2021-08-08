Латвія попередила про небезпеку "інцидентів" між НАТО і Росією

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс заявив, що майбутні російсько-білоруські військові навчання чреваті тим, що можуть вилитися в "інцидент" з військами НАТО в країнах Балтії і в Польщі. Також небезпеку становить ситуація з мігрантами .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

У бесіді з виданням Рінкевічс підкреслив, що під час прийдешніх в наступному місяці навчань "Захід-2021" існує велика ймовірність "непорозуміння деяких дій" Росії і Білорусі з боку Заходу.

"Коли у вас прикордонна криза, проходять великі військові навчання біля кордонів НАТО, коли ви збільшуєте свою військову присутність на нашому боці - на литовській, естонській і польській - то все це, звичайно, збільшує ймовірність виникнення інцидентів", - сказав міністр.

Спільні навчання" Захід-2021" відбудуться з 10 по 19 вересня на території Росії та Білорусі. Наприкінці липня російські військові прибули до Бреста в рамках підготовки до навчань.