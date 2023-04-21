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Латвия пообещала передать Украине все свои ПЗРК Stinger

Фото: министр обороны Латвии Инара Мурниеце (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Латвии передаст Украине все имеющиеся в стране переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце на заседании "Рамштайна", сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.

"Латвия откликнулась на просьбу Украины о поставках систем ПВО и решила передать Украине все имеющиеся у нас системы ПВО Stinger. Мы сделаем все возможное, чтобы передать их как можно скорее. Все Stinger, которые мы отправили на фронт в Украину, предназначены не только для свободы Украины, но и для безопасности Латвии", - заявила она.

Министр обороны отметила, что это не означает, что Латвия останется совсем без переносных систем ПВО.

"Вместо них у нас будут более современные системы RBS, траекторию которых можно изменить даже после выстрела", - добавила она.

Напомним, сегодня состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн", на которой обсуждалась помощь Украине. С ключевыми заявлениями по итогам переговоров можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что главной потребностью Украины являются системы противовоздушной обороны, а боевые самолеты будут следующим этапом переговоров о военной помощи.

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