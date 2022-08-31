Латвія за півроку анулювала понад 700 посвідок на проживання громадянам Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Латвії анулювала 761 посвідок на проживання росіян.

Про це заявило управління у справах громадянства і міграції Латвії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

У період з 24 лютого по 26 серпня Латвія анулювала 578 тимчасових посвідок на проживання (ПНП) громадян Росії і 183 постійних посвідки на проживання росіян.

У відомстві повідомили, що 264 дозволи на проживання в країні анулювали, оскільки не були своєчасно подані документи. Інші причини анулювання пов'язані з припиненням трудових відносин, зміною причини перебування в Латвії, отриманням громадянства Латвії.

Так, наприклад, в 32 випадках були дані неправильні дані, а 24 дозволи анульовані тому, що іноземець був включений в базу заборон на переміщення. Вісім видів анульовані, тому що спецслужби заборонили перебування цих громадян Росії в Латвії.

Зазначимо, що на 12 серпня у громадян Росії було 9189 тимчасових ПНП, з них 1820 були видані у зв'язку з інвестиціями, а у 37 183 громадян Росії - постійні ПНП.

Нагадаємо, Латвія вводить додаткові перевірки на кордоні для росіян і білорусів.

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