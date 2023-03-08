Латвия начала передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей

Правительство Латвии приняло решение передать на нужды Вооруженных сил Украины и медиков первые восемь автомобилей, конфискованных за управление в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Конфискованные автомобили безвозмездно передадут армейским частям Минобороны Украины, Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского совета.
Министр финансов Латвии Арвил Ашераденс подчеркнул, от идеи до воплощения прошло чуть больше месяца.
В соответствии с латвийским законом конфискованные автомобили могут быть безвозмездно переданы правительству Украины для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной, и поддержки украинцев.
В свою очередь представитель общества Agendum Рейнис Познякс заявил, это важная поддержка для Украины, ведь каждый автомобиль на фронте - это спасенная жизнь.
Общество Agendum обеспечивает доставку автомобилей в Украину и передачу их государственным учреждениям Украины.
Напомним, 16 февраля правительство Латвии разрешило передавать украинским военным конфискованные у пьяных водителей автомобили.
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