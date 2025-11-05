Латвия передаст Украине еще 21 бронетранспортер Patria

Сегодня, 5 ноября, министр обороны Латвии Андрис Спрудс принимает министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, который прибыл в Латвию для обсуждения вопросов сотрудничества между двумя странами в области обороны.

Как сообщает ведомство, на военной базе "Адажи" в Латвии министру обороны Украины будет передан 21 бронетранспортер "Patria" 6x6 оснащенный пулеметами поддержки калибра 12,7 мм НАТО и боеприпасами.

ВСУ также получат запасные части, специальные ремонтные инструменты и оборудование, необходимые для обслуживания бронетранспортеров, а также мобильную ремонтную мастерскую контейнерного типа и документацию по техническому обслуживанию.

Также будут поставлены ремонтные комплекты для устранения боевых повреждений бронетранспортеров.

"Пожертвование бронетранспортеров латвийского производства является значительной поддержкой для защитников Украины и возможностью проверить прочность и возможности латвийских бронированных машин в реальных боевых условиях", - отметил Спрудс.