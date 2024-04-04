Латвия передаст Украине новую партию конфискованных у нетрезвых водителей автомобилей

Сообщается, что в Латвии за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения (когда количество алкоголя в крови превышает 1,5 промилле) могут конфисковать автомобиль или же, если водитель управляет не своим транспортным средством, он должен уплатить сумму, эквивалентную стоимости авто. Сейм также принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предоставляющие возможность безвозмездно передавать принадлежащие государству транспортные средства собственности собственности правительства Украины для поддержки украинского общества.

Латвия уже не раз передавала Украине конфискованные автомобили, а теперь страна обязалась помочь восстановить Черниговскую область. В рамках этого для программы помощи будет выделено более 5 миллионов евро. Часть этих средств будет направлена на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры региона, еще 2 миллиона на привлечение латвийских предпринимателей в восстановление области.

Целью поддержки является предоставление основных услуг населению, преодоление нанесенных войной травм и социально-экономическое развитие Черниговской области. Участие Латвии в восстановлении Украины способствует улучшению качества жизни населения, а это непосредственно повышает устойчивость и дает надежду на лучшее будущее, что очень важно во время войны ", – сообщают в МИД.

Всего с февраля 2022 года латвийская помощь Украине достигла более 0,6 млрд евро.