Латвия передаст Украине 20 конфискованных автомобилей для военных нужд

Автомобили для Украины

В Латвии с середины февраля вступил в силу закон, позволяющий конфисковывать автомобили с российскими номерами. Эти конфискованные транспортные средства будут переданы Украине.

Ранее Латвия отправляла в Украину автомобили, конфискованные у водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения. Всего Рига передала более 270 таких автомобилей, общая стоимость которых на середину декабря 2023 года оценивалась почти в 1 миллион евро.

Аналогичную меру планирует ввести и Литва. Глава Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас сообщил, что у россиян было время до середины марта, чтобы вывезти свои автомобили из страны.

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