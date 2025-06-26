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Латвия нацелена на новые санкции против России и Беларуси, - премьер-министр

Четверг 26 июня 2025 13:55
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Латвия нацелена на новые санкции против России и Беларуси, - премьер-министр Фото: Эвика Силиня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз может отложить введение новых экономических ограничений из-за вето отдельных стран-членов, но Латвия всецело привержена дальнейшим экономическим санкциям против Российской Федерации и Беларуси.

Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Латвия полностью привержена дальнейшим санкциям в отношении России и Беларуси. Очень важно не допустить Россию к финансовым ресурсам, которые предоставляют средства для войны, которая продолжается в Украине", - отметила премьер-министр Латвии.

По ее словам, до сих пор не видно никаких действий со стороны России, которые бы свидетельствовали о ее готовности положить конец конфликту, и именно поэтому она продолжает бомбить Украину.

"Мы призываем к прекращению огня, но если прекращение огня не будет достигнуто, им придется пойти дальше и ввести следующий пакет санкций против России", - добавила Силиня.

Усиление санкций против России

Страны ЕС предполагают, что новый пакет санкций будет утвержден "на этой неделе". Единственной проблемой стала позиция правительств в Венгрии и Словакии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 23 июня поспешил заявили, что его страна и Словакия якобы заблокировали принятие 18-го пакета санкций против России. Но 24 июня его словацкий коллега Юрай Бланар заявил, что Словакия поддержит новые санкции. Он назвал условие - если будут "гарантии", что такие ограничения не навредят словацкой экономике.

Несмотря на сопротивление отдельных стран-членов ЕС, канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Европейский союз уже сегодня, 26 июня, введет новый, уже 18-й по счету пакет санкций против России. Таким образом, реализуется программа по принуждению Кремля к мирным переговорам в Украине.

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