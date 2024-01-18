Латвия в прошлом году вдвое увеличила импорт зерновых продуктов из РФ

За 11 месяцев прошлого года Латвия импортировала из России 333 225 тонн зерновых продуктов, что на 51,5% больше, чем за соответствующий период 2022 года.
Об этом заявила Служба государственных доходов Латвии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
В то же время стоимость импортируемых из России зерновых за 11 месяцев 2023 года достигла 73,529 млн евро, что на 11,4% больше, чем за 11 месяцев 2022 года.
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года импорт кукурузы увеличился на 68,4%, ржи - на 44,9%, пшеницы и смеси пшеницы и ржи - на 19,6%, тогда как импорт тритикале снизился на 84,3%. Ячмень в учетном периоде 2022 года не импортировался.
В Службе пояснили, что товары, которые прошли процедуру импорта или выпущены для свободного обращения, приобретают статус товаров Европейского Союза и свободно циркулируют на территории ЕС.
Их можно потреблять в Латвии или перевозить в другое государство-член ЕС без прохождения таможенных процедур, включая транзит.
Данные также показывают, что за 11 месяцев прошлого года из России через Латвию транзитом было перевезено 1,975 млн тонн зерновых продуктов, что в 2,3 раза больше, чем за соответствующий период 2022 года, когда через Латвию было перевезено 861 068 тонн зерновых.
В то же время значительно увеличился транзит ячменя и овса: если за 11 месяцев 2022 года было перевезено 49 тонн ячменя, то за 11 месяцев прошлого года - 100 983 тонны, а объем транзита овса увеличился в 16 раз.
В начале этого года министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс заявил, что планирует предложить внести запрет на импорт российского и белорусского зерна в следующий пакет санкций Евросоюза против России.
Следует заметить, что предложение о санкциях против российской агропродукции было и раньше.
К примеру, посол Польши в Европейском союзе еще летом 2023 года предложил запретить импорт российской агропродукции в страны ЕС. Такую информацию публиковали польские СМИ.
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