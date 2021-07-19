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Латвія і Литва відкрилися для туристів з України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Латвії, Литви та Естонії дозволила в'їзд мандрівникам з України без тесту та ізоляції. Нові правила почали діяти відсьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу.

"Естонія, Латвія, Литва відкрилися для всіх типів подорожей українців, згідно з рекомендацією Ради ЄС", - написав у своєму Twitter міністр.

Він додав, що тепер у країнах Балтії став можливий "безвізовий вікенд".

Кулеба звертає увагу на те, що в Литві правила в'їзду дещо відрізняються від Латвії та Естонії.

"Повністю вакциновані (від коронавірусу - ред.) Українці можуть в'їжджати вільно, а хто ще не вакцинувалася - з самоізоляції", - уточнив міністр.

До свого посту Кулеба доклав посилання на сайт МЗС, де викладена детальна інформація про умови в'їзду в кожну з країн.

Нагадаємо, раніше згідно з рекомендацією Ради ЄС для всіх типів подорожей українців відкрилася Бельгія.

Зазначимо, 15 липня, Європейський союз розширив список третіх країн, громадянам яких дозволяється в'їзд на територію країн-учасниць Європейського Союзу під час пандемії коронавірусу. В список була додана Україна.

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