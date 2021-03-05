Латвия не исключает закупку вакцины "Спутник V", но есть условие

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс не исключил закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Однако Рига рассмотрит такую возможность только после официальной регистрации российской вакцины на территории Европейского союза.

Латвия ждет, когда вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

"Мы будем использовать каждую безопасную и научно обоснованную возможность уберечь жизнь и здоровье людей Латвии", - сказал министр.

Павлютс добавил, что принимая решение о закупки российской вакцины, Министерство здравоохранения будет рассматривать доступность вакцины. Латвия рассчитывает, что уже в середине года она будет иметь вакцины от 7 производителей.