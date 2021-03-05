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Латвия не исключает закупку вакцины "Спутник V", но есть условие

Новина українською → Рига, Пятница 05 марта 2021 21:42
Латвия не исключает закупку вакцины "Спутник V", но есть условие Фото: вакцина "Спутник V" (Marcos Brindicci/Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс не исключил закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Однако Рига рассмотрит такую возможность только после официальной регистрации российской вакцины на территории Европейского союза.

Об этом сообщает издание Delfi.

Латвия ждет, когда вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

"Мы будем использовать каждую безопасную и научно обоснованную возможность уберечь жизнь и здоровье людей Латвии", - сказал министр.

Павлютс добавил, что принимая решение о закупки российской вакцины, Министерство здравоохранения будет рассматривать доступность вакцины. Латвия рассчитывает, что уже в середине года она будет иметь вакцины от 7 производителей.

Напомним, европейский регулятор начал предварительную оценку российской вакцины "V Спутник". Регулятор будет проверять вакцину до тех пор, пока не получит все доказательства ее безопасности.

Добавим, в начале марта Словакия еще до регистрации в ЕС получила первую партию российской вакцины "Спутник V". В Словакии считают, что это позволит ускорить вакцинацию населения.

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