Латвия хочет запретить импорт российской сельскохозяйственной продукции в ЕС

В Совете сельского хозяйства и рыболовства ЕС инициировали обсуждение запрета на импорт российской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По его мнению, следует предусмотреть запрет на ввоз российского зерна в страны ЕС, но сохранить транзитные возможности российского зерна в третьи страны, чтобы не иметь негативного влияния на глобальную продовольственную безопасность.

Эту инициативу поддержал и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Директор Департамента пограничного контроля продовольствия и Ветеринарной службы Латвии Ивета Шице-Треде сообщила, что за 11 месяцев этого года через латвийские пограничные контрольно-пропускные пункты из России было импортировано 382 808 тонн продовольственного зерна, в том числе 61 894 тонны импортировано в ноябре.

"Сейчас ни законодательство ЕС, ни латвийское законодательство не ограничивают импорт продуктов питания, в частности зерновых, из России", - сказала Шице-Треде.

Также она добавила, что у нее нет информации о том, какой объем импортированных зерновых продуктов остался в Латвии, а что вывезено дальше в другие страны ЕС.

В Литве также выступают за ограничение импорта продукции из РФ

Председатель Литовской ассоциации производителей зерновых Аушрис Мацияуск призвал усилить контроль на латвийско-литовской границе, чтобы предотвратить ввоз зерновых из России в Литву.

"Шокирует то, что Латвия, а возможно, и другие соседние страны, поскольку об этом никто не знает из-за отсутствия контроля, импортируют зерно из страны-агрессора", - заявил Мацияуск.

Санкции против России

ЕС уже одобрил 11 пакетов санкций против России. Под ограничения попали, например, продукты, которые можно употреблять в производстве орудий. В частности, в санкции внесли физических и юридических лиц, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Недавно президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что зерно и другие продукты питания с оккупированных территорий Украиныдолжны быть учтены в санкциях против России.