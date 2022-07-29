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Латвія на кордоні просить росіян підписати документ про засудження війни в Україні

Фото: Латвія на кордоні просить росіян підписувати документ про те, що вони проти війни (facebook com rs gov lv2)
Автор: Наталія Юрченко

Латвійські прикордонники посилили перевірки на кордоні з РФ та просять російських іммігрантів підписати документ із засудженням війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

Зазначається, що у соцмережах росіяни, які іммігрували до Латвії, висловили обурення через перевірки на кордоні. У Службі державної охорони Латвії підтвердили, що громадяни Росії та Білорусі підлягають посиленим перевіркам на пунктах прикордонного контролю.

"Метою перевірок є виявлення осіб, які підтримують військову агресію Росії проти України та можуть становити загрозу національній безпеці Латвії. Під час перевірок особлива увага приділяється іноземцям, які, наприклад, колись служили у силових структурах", - йдеться у відповіді служби.

Вже 62 іноземцям було відмовлено у в'їзді до Латвії, серед них 41 росіянин, 14 білорусів та 7 громадян інших країн. Також для таких осіб анульовують візу для поїздок до Шенгенської зони.

Росія вже висловила невдоволення та направила ноту до Міністерства закордонних справ Латвії. Проте глава відомства Едгарс Рінкевичс зазначив, що прикордонники діють в межах законодавства.

"Ми продовжуватимемо діяти в інтересах нашої безпеки. Водночас хочу додати, що нам відомі також випадки, коли на громадян Латвії, які їдуть до Росії чи Білорусі, здійснюють вплив, їх намагаються завербувати", - сказав міністр.

Нагадаємо, що Естонія домагається заборони видачі шенгенських віз жителям Росії на рівні ЄС.

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