RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Латвия готова передать Украине систему ПВО малой дальности

Фото: министр обороны Латвии Андрис Спрудс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Латвии готово передать Украине систему противовоздушной обороны малой дальности.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

По его словам, есть некоторые страны, которые имеют системы Patriot, и есть страны, у которых их нет.

"Но речь идет не только о системах Patriot. Они, конечно, очень важны, это также подчеркнули наши украинские партнеры. Но если мы говорим о противовоздушной обороне, то довольно широком спектре различных систем ПВО", - завил министр. 

Он подчеркнул, что Латвия готова внести свой вклад в противовоздушную оборону Украине. 

"Мы говорим о многоуровневом подходе, так что, конечно, это будет ПВО малой дальности", - заявил Спрудс.

 

ПВО для Украины

В последние недели Россия значительно активизировала воздушные атаки на украинские города и объекты критической инфраструктуры. Оккупанты применяют баллистические ракеты, для перехвата которых существуют лишь две системы ПВО в мире: американский ЗРК Patriot и франко-итальянский SAMP/T.

Несмотря на наличие некоторых систем ПВО в арсенале Украины, их количество не соответствует масштабам угрозы.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что для надежной защиты воздушного пространства страны необходимо минимум 25 комплексов Patriot.

Нехватка эффективных систем ПВО ставит под угрозу жизнь мирных жителей и критически важные объекты инфраструктуры Украины.

В то же время немецкий канцлер Олаф Шольц говорил, что Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияПВОВойна России против УкраиныВойна в Украине