Латвия готова передать Украине систему ПВО малой дальности

По его словам, есть некоторые страны, которые имеют системы Patriot, и есть страны, у которых их нет.

"Но речь идет не только о системах Patriot. Они, конечно, очень важны, это также подчеркнули наши украинские партнеры. Но если мы говорим о противовоздушной обороне, то довольно широком спектре различных систем ПВО", - завил министр.

Он подчеркнул, что Латвия готова внести свой вклад в противовоздушную оборону Украине.

"Мы говорим о многоуровневом подходе, так что, конечно, это будет ПВО малой дальности", - заявил Спрудс.