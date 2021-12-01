Латвія буде вибірково тестувати в'їжджаючих в країну

Так, з завтрашнього дня в'їжджають в країну будуть добровільно і вибірково здавати ПЛР-тести на COVID.

Тест можуть пройти всі, хто приїжджає в Латвію будь-яким транспортом, крім приватних автомобілів.

Новий захід вводиться для контролю за поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон".