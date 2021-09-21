У Латвії на військових навчаннях зник безпілотник, грибників просять допомогти з пошуками

У Латвії під час військових навчань Namejs-2021 зник армійський безпілотник. Національні збройні сили просять грибників допомогти з пошуками літального апарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Літальний апарат зник на маршруті Резекне-Гулбене. Сигнал безпілотника був втрачений і не відомо, де він знаходиться на цей час.

"Зниклий дрон має сіре забарвлення, його довжина 1,4 метра, розмах крил - 2,8 метра, вага - близько шести кілограмів. Озброєння на дроні не було - він призначений для підтримки військових завдань", - йдеться в повідомленні.

Збройні сили Латвії просять місцевих жителів, грибників, лісових працівників і всіх інших допомогти в пошуках зниклого безпілотника.