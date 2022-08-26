У Латвії "зник" радянський пам'ятник, який повинні були знести

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю Алуксненського краю Евіта Аплока повідомила, що зник пам'ятник на місці, де 15 січня 1944 року партизани латиської партизанської бригади радянської армії розгромили німецьку каральну експедицію.

На його місці залишився лише постамент. Самоврядування склало акт і повідомило про встановлений факт поліції.

Повідомляється, що в постанові Кабінету Міністрів "Список об'єктів, що прославляють радянський і нацистський режими, що підлягають демонтажу на території Латвійської Республіки" значаться дев'ять пам'ятників, які підлягають знесенню в Алуксненському краї, але муніципальні фахівці виявили ще п'ять пам'ятників, які також вирішили демонтувати.