RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Латвії "зник" радянський пам'ятник, який повинні були знести

Фото: у Латвії "зник" радянський пам'ятник, який повинні були знести (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Алуксненському краї Латвії пропав пам'ятник партизанам радянської армії, який підлягав демонтажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю Алуксненського краю Евіта Аплока повідомила, що зник пам'ятник на місці, де 15 січня 1944 року партизани латиської партизанської бригади радянської армії розгромили німецьку каральну експедицію.

На його місці залишився лише постамент. Самоврядування склало акт і повідомило про встановлений факт поліції.

Повідомляється, що в постанові Кабінету Міністрів "Список об'єктів, що прославляють радянський і нацистський режими, що підлягають демонтажу на території Латвійської Республіки" значаться дев'ять пам'ятників, які підлягають знесенню в Алуксненському краї, але муніципальні фахівці виявили ще п'ять пам'ятників, які також вирішили демонтувати.

Нагадаємо, в Ризі 22 серпня зносили радянський пам'ятник у парку Перемоги. Через це росіяни влаштували істерику, а кілька агресивних людей затримали.

Тим часом слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу через знесення пам'ятника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія