У Латвії продовжили надзвичайний стан

Уряд Латвії прийняв рішення продовжити режим надзвичайного стану через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Latvijas Avīze.

Повідомляється, що Кабмін прийняв рішення про продовження надзвичайного стану в країні для протидії пандемії до 12 травня.

"Ми не можемо розслаблятися, тому що пандемія COVID-19 триває. Після консультації з епідеміологами і фахівцями, уряд вирішив продовжити надзвичайний стан до 12 травня. Це означає, що ми не підсилюємо вже існуючі обмеження, але і не послаблюємо їх", - зазначив прем'єр-міністр Кришьянис Кариньш.

Нагадаємо, 14 березня уряд Литви оголосило про введення обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу в країні. Тоді уряд постановив запровадити загальнонаціональний двотижневий карантин у країні. Разом з Литвою подібні обмеження ввели і уряд Латвії.

Крім того, 3 березня в Латвії підтвердили першу смерть від коронавірусу. Померла 99-річна жінка, яка мала ряд інших хронічних захворювань.