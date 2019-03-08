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У Латвії відкрили штаб Північної дивізії НАТО

Новини » Політика    08.03.2019 - 20:23
У Латвії відкрили штаб Північної дивізії НАТО
Фото: відкриття штабу Північної дивізії НАТО в Латвії (twitter.com/MoD_Estonia)

Штаб повинен з'єднати військові частини балтійського регіону з управлінням Альянсу

У п'ятницю, 8 березня 2019, у місті Адажи (Латвія) міністри оборони Данії, Латвії та Естонії відкрили штаб міжнародної Північної дивізії Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на emergingeurope.

За словами міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса, відкриття штабу є "внеском в укріплення безпеки всього регіону".

"Створення Північної дивізії є новим рівнем сил реагування НАТО в протистоянні загрозам нашого регіону. Сили стримування і можливість захищати нас істотно посиляться з початком діяльності Північної дивізії", - заявив міністр оборони Естонії Юрі Луйк.

Як зазначив командуючий Силами оборони Естонії Мартін Херем, новостворений штаб призначений не лише для тренувань, а при необхідності "він повинен вести в регіоні реальну оборонну діяльність".

Планується, що штаб Північної дивізії увійде до складу військової структури НАТО та з'єднає частини балтійського регіону з управлінням Альянсу.

Першим начальником штабу стане генерал-майор Збройних сил Данії.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапарротті заявив про розширення військової присутності США та НАТО в Чорному морі.

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