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У Латвії оштрафували російськомовний канал. Поширював фейки про COVID-19

Новость на русском → Рига, Вівторок 02 березня 2021 23:01
У Латвії оштрафували російськомовний канал. Поширював фейки про COVID-19 Фото: мікрофон каналу ПБК (flickr.com/valstskanceleja)
Автор: Дмитро Левицький

Латвійська Національна рада з електронних ЗМІ NEPLP оштрафувала російськомовний телеканал "Перший Балтійський Канал" на 16 тисяч євро. Причиною штрафу стало поширення неправдивої інформації про коронавірус.

Про це повідомляє агентство Delfi.

NEPLP вважає, що поширюючи неправдиву інформацію про коронавірус та його заразність, канал ПБК збивав з пантелику людей і піддавав їх здоров'я серйозному ризику.

Нацрада зафіксувала два випадки поширення фейків про коронавірус в ефірі каналу ПБК. Перший випадок стався 27 грудня 2020 року в ефірі програми "Здоров'я", а другий - в ефірі програми "Жити здорово" від 30 грудня 2020 року.

Факт поширення неправдивої інформації каналом підтвердили і в Міністерстві охорони здоров'я Латвії. ПБК оштрафували на максимальну суму 10 тисяч євро за ефір програми "Здоров'я" та на 6 тисяч євро за порушення в програмі "Жити здорово".

Нагадаємо, соцмережа Twitter за рік видалила понад 8 тисяч дописів з фейками про COVID-19.

Крім того, компанія Facebook розширила список помилкових тверджень про коронавірус, які будуть видаляти з соцмережі.

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