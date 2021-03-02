В Латвии оштрафовали русскоязычный канал. Распространял фейки о COVID-19

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ NEPLP оштрафовала русскоязычный телеканал "Первый Балтийский Канал" на 16 тысяч евро. Причиной штрафа стало распространение ложной информации о коронавирусе.

NEPLP считает, что распространяя неправдивую информацию о коронавирусе и его заразности, канал ПБК сбивал с толку людей и подвергал их здоровье серьезному риску.

Нацсовет зафиксировал два случая распространение фейков о коронавирусе в эфире канала ПБК. Первый случай произошел 27 декабря 2020 года в эфире программы "Здоровье", а второй - в эфире программы "Жить здорово" от 30 декабря 2020 года.

Факт распространения ложной информации каналом подтвердили и в Министерстве здравоохранения Латвии. ПБК оштрафовали на максимальную сумму 10 тысяч евро за эфир программы "Здоровье" и на 6 тысяч евро за нарушения в программе "Жить здорово".