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В Латвии оштрафовали русскоязычный канал. Распространял фейки о COVID-19

Новина українською → Рига, Вторник 02 марта 2021 23:01
В Латвии оштрафовали русскоязычный канал. Распространял фейки о COVID-19 Фото: микрофон канала ПБК (flickr.com/valstskanceleja)
Автор: Дмитрий Левицкий

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ NEPLP оштрафовала русскоязычный телеканал "Первый Балтийский Канал" на 16 тысяч евро. Причиной штрафа стало распространение ложной информации о коронавирусе.

Об этом сообщает агентство Delfi.

NEPLP считает, что распространяя неправдивую информацию о коронавирусе и его заразности, канал ПБК сбивал с толку людей и подвергал их здоровье серьезному риску.

Нацсовет зафиксировал два случая распространение фейков о коронавирусе в эфире канала ПБК. Первый случай произошел 27 декабря 2020 года в эфире программы "Здоровье", а второй - в эфире программы "Жить здорово" от 30 декабря 2020 года.

Факт распространения ложной информации каналом подтвердили и в Министерстве здравоохранения Латвии. ПБК оштрафовали на максимальную сумму 10 тысяч евро за эфир программы "Здоровье" и на 6 тысяч евро за нарушения в программе "Жить здорово".

Напомним, соцсеть Twitter за год удалила более 8 тысяч сообщений с фейками о COVID-19.

Кроме того, компания Facebook расширила список ложных утверждений о коронавирусе, которые будут удалять из соцсети.

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