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Twitter видалив більше 8 тисяч записів з фейками про COVID-19 майже за рік

Новость на русском → Світ, Вівторок 09 лютого 2021 15:27
Twitter видалив більше 8 тисяч записів з фейками про COVID-19 майже за рік Фото: тест на коронавірус (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Компанія Twitter видалила 8,4 тисячі записів у мікроблозі, які містили дезінформацію про коронавірус. Це сталося з березня 2020 року.

Про це свідчить повідомлення на сайті компанії.

Представник соцмережі з питань управління та філантропії в Іспанії Каміно Рохо підкреслила, що в березні минулого року для користувачів платформи набрали чинності нові правила, покликані звести до мінімуму дезінформацію про причини виникнення, способи профілактики захворювання, що викликається коронавірусом.

"Відтоді наші команди видалили 8 493 твіти, а наші автоматизовані системи оскаржили (ствердження власників, - ред.) 11,6 млн акаунтів, які зробили обговорення COVID-19 об'єктом спаму і маніпулювання", - зазначила представник компанії.

Як повідомлялося, компанія Facebook розширює список помилкових тверджень про коронавіруси, які будуть видаляти з соцмережі.

Відзначимо, в квітні 2020-го Служба безпеки України викрила 241 інтернет-агітатора на поширенні фейків про коронавіруси COVID-19.

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