В Латвии объявят чрезвычайное положение из-за COVID-19

Фото: карантин в Латвии (facebook.com letanews)

Кабинет министров Латвии и Совет по урегулированию кризисов решили объявить в стране чрезвычайное положение из-за роста заболеваемости коронавирусом. Чрезвычайное положение будет объявлено 9 ноября и будет действовать до 6 декабря.

Об этом сообщает латвийское агентство LETA.

Во время чрезвычайного положения в Латвии будет запрещено проведение публичных заведений, кроме митингов и пикетов на открытом воздухе. Будут запрещены все спортивные мероприятия, за исключением мероприятий международных олимпийских федераций, но без зрителей. Запрет не будет касаться команд, которые играют в высших лигах.

Для частных мероприятий будет введено ограничение: не больше 10 человек из двух домохозяйств могут собираться вместе. Однако это ограничение не распространяется на похороны.

Учреждения культуры, выставочные залы, спортивные и религиозные заведения будут работать только с 6 утра до 20:00, но это не касается спортивных центров - они могут работать до 22:00.

За нарушение карантинных ограничений граждан будут наказывать штрафом от 10 до 2 тысяч евро, а заведения - от 140 до 5 тысяч евро.

Напомним, недавно правительство Латвии разрешило штрафовать людей, которые не носят маски в общественных местах. Размер штрафа будет колебаться от 10 до 50 евро.