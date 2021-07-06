У Латвії хочуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19: нещеплених можуть звільнити

Уряд Латвії затвердив поправки до законодавства по боротьбі з коронавірусом. У них, зокрема, міститься норма про обов'язкової вакцинації співробітників медичних, соціальних та освітніх установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Leta .

Законопроєкт латвійського уряду передбачає введення обов'язкової вакцинації в медичній, соціальній, освітній, державній та ряді інших сфер. Крім того, роботодавці отримають право звільнити співробітника, який не отримає до 15 Вересня сертифікат про щеплення від COVID-19.

Планується, що працівник повинен отримати сертифікат до 15 вересня поточного року. Він також передбачає право роботодавця відсторонити нещепленого співробітника від виконання ним своїх обов'язків, перевести його на іншу посаду або звільнити.

Законопроєкт уряду повинен затвердити парламент Латвії.