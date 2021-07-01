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У Словаччині щотижня проводитимуть лотерею серед вакцинованих з фондом 2 млн євро

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Братислава, Четвер 01 липня 2021 15:17
У Словаччині щотижня проводитимуть лотерею серед вакцинованих з фондом 2 млн євро Фото: у Словаччині серед вакцинованих будуть щотижня розігрувати 2 млн євро (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Словаччини представив новий набір стимулів для підвищення рівня вакцинації в країні. Серед них щотижнева "лотерея вакцинації" з призовим фондом в 2 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Euractiv.

На додаток до "лотереї вакцинації" Словацька влада пропонує бонус у розмірі від 30 до 90 євро тим, хто переконує невакцинованих від коронавірусу зробити щеплення. Величина бонусу залежить від віку людини.

Крім того, уряд Словаччини змінив правила перетину кордону. Згідно з ними, з 9 липня щеплені від коронавірусу мандрівники матимуть переваги.

В'їжджають в країну вакциновані мандрівники повинні будуть зареєструватися в онлайн-формі eHranica, а потім самоізоліроваться. Через п'ять днів після прибуття вони можуть завершити карантин, пред'явивши негативний результат ПЛР-тесту.

З 10 серпня ця вимога скасовується для тих мандрівників, хто зробив друге щеплення за 14 днів до перетину кордону.

Видання зазначає, що Словаччина має один з найнижчих показників вакцинації від коронавірусу в ЄС. У країні менш як 29% населення повністю імунізовані.

Відзначимо, в Казахстані ввели обов'язкову вакцинацію для працівників сфери послуг, торгівлі та освіти. Нещеплених обіцяють відсторонити від очної роботи.

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