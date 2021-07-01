У Словаччині щотижня проводитимуть лотерею серед вакцинованих з фондом 2 млн євро

Уряд Словаччини представив новий набір стимулів для підвищення рівня вакцинації в країні . Серед них щотижнева "лотерея вакцинації" з призовим фондом в 2 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Euractiv .

На додаток до "лотереї вакцинації" Словацька влада пропонує бонус у розмірі від 30 до 90 євро тим, хто переконує невакцинованих від коронавірусу зробити щеплення. Величина бонусу залежить від віку людини.

Крім того, уряд Словаччини змінив правила перетину кордону. Згідно з ними, з 9 липня щеплені від коронавірусу мандрівники матимуть переваги.

В'їжджають в країну вакциновані мандрівники повинні будуть зареєструватися в онлайн-формі eHranica, а потім самоізоліроваться. Через п'ять днів після прибуття вони можуть завершити карантин, пред'явивши негативний результат ПЛР-тесту.

З 10 серпня ця вимога скасовується для тих мандрівників, хто зробив друге щеплення за 14 днів до перетину кордону.

Видання зазначає, що Словаччина має один з найнижчих показників вакцинації від коронавірусу в ЄС. У країні менш як 29% населення повністю імунізовані.