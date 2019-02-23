У Латвії хочуть обмежити операції з готівкою

В деяких сферах готівкові операції планується взагалі заборонити

Министерство финансов Латвии предложило ограничить операции с использованием наличных для уменьшения теневой экономики в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как сообщается, латвийский Минфин хочет существенно ограничить наличные операции, а в некоторых сферах вообще запретить.

По словам представителя Минфина Латвии Алексиса Яроцкиса, в 2019 году в стране планируют расширено вводить системы электронного учета рабочего времени в строительстве, продолжить меры для борьбы с теневой экономикой в сфере строительства, охранных фирмах, в сфере общественного питания и гостиничном бизнесе.

Отмечается, что также планируется уменьшить использование наличных для граждан, которые ведут хозяйственную деятельность и частных лиц, которые не ведут хозяйственную деятельность, с 7,2 тыс. до 3 тыс. евро.

Кроме того, использовать наличные в сделках связанных с недвижимостью хотят вообще запретить. Также ограничения коснутся и использования наличных средств при покупке транспортных средств.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пенсионный фонд Украины от растаможки автомобилей с еврономерами поступило 5,58 млрд грн, из которых в 2019 году - 4,71 млрд грн.