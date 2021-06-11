У Латвії арештували депутата, підозрюваного у шпигунстві для Росії

Суд Риги обрав запобіжний захід латвійському депутату Янісу Адамсонсу , якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Латвійського депутата арештували.

Депутат Адамсонс має право оскаржити це рішення у Ризькому окружному суді.

Латвійського депутата підозрюють в тому, що він протягом останніх чотирьох років передавав Росії різну інформацію. За непідтвердженими даними, Адамсонс передавав росіянам різні поправки до законів, інформацію про армійські закупки та бюджет, а також надав інформацію про позицію Балтійської Асамблеї щодо "Північного потоку-2".

Також, за неофіційною інформацією, для передачі інформації Росії латвійський депутат використовував свій парламентський комп'ютер.