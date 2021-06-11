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У Латвії арештували депутата, підозрюваного у шпигунстві для Росії

Автор: Дмитро Левицький

Суд Риги обрав запобіжний захід латвійському депутату Янісу Адамсонсу, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Латвійського депутата арештували.

Про це повідомляє Delfi.

Депутат Адамсонс має право оскаржити це рішення у Ризькому окружному суді.

Латвійського депутата підозрюють в тому, що він протягом останніх чотирьох років передавав Росії різну інформацію. За непідтвердженими даними, Адамсонс передавав росіянам різні поправки до законів, інформацію про армійські закупки та бюджет, а також надав інформацію про позицію Балтійської Асамблеї щодо "Північного потоку-2".

Також, за неофіційною інформацією, для передачі інформації Росії латвійський депутат використовував свій парламентський комп'ютер.

Нагадаємо, вчора Сейм Латвії позбавив недоторканності депутата Адамсонса, щоб правоохоронці мали змогу обрати йому запобіжний захід. Відповідне рішення підтримали 69 депутатів, "проти" проголосували п'ятеро, а четверо - утрималися.

Додамо, до цього у Польщі заарештували чоловіка за підозрою у шпигунстві на РФ.

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