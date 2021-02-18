RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лампадки та фаєри: у Києві завершилася акція пам'яті Небесної сотні

Автор: Дмитро Левицький

У Києві ввечері 18 лютого завершилася хода пам'яті Небесної Сотні. Акція була приурочена роковинам розстрілів протестувальників під час Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Акція завершилася на вулиці Інститутській. Учасники ходи запалили там лампадки та свічки, вшанувавши пам'ять загиблих під час Майдану.

Хода почалася після панахиди в Михайлівському соборі. Йдучи на вулицю Інститутську, частина учасників завітала до Офісу президента, де вимагали покарання винних у розстрілах протестувальників.

Біля Офісу президента учасники акції запалили фаєри та повісили банер щодо подій Революції Гідності.

Фото: хода пам'яті в Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують загиблих під час розстрілів на Майдані.

Як писало РБК-Україна, сьогодні український парламент взявся за процедуру заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївМайданакцииНебесная сотняшествие
Читайте також
У Києві проходить хода до роковин розстрілів на Майдані. Прийшли на Банкову
Центр Києва сьогодні можуть перекрити. Названо причину
Прогноз погоди