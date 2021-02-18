Лампадки та фаєри: у Києві завершилася акція пам'яті Небесної сотні

У Києві ввечері 18 лютого завершилася хода пам'яті Небесної Сотні. Акція була приурочена роковинам розстрілів протестувальників під час Революції Гідності.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Акція завершилася на вулиці Інститутській. Учасники ходи запалили там лампадки та свічки, вшанувавши пам'ять загиблих під час Майдану.
Хода почалася після панахиди в Михайлівському соборі. Йдучи на вулицю Інститутську, частина учасників завітала до Офісу президента, де вимагали покарання винних у розстрілах протестувальників.
Біля Офісу президента учасники акції запалили фаєри та повісили банер щодо подій Революції Гідності.
Фото: хода пам'яті в Києві (РБК-Україна)
Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують загиблих під час розстрілів на Майдані.
Як писало РБК-Україна, сьогодні український парламент взявся за процедуру заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану".