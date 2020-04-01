Lamborghini почала шити медичні маски

Італійська компанія Automobili Lamborghini вирішила переобладнати деякі підрозділи свого виробничого підприємства в Сант-Агата-Болоньєзе, щоб виготовити хірургічні маски. Про це йдеться в заяві на сайті компанії.

Також зазначається, що планується виготовлення захисних медичних щитків для лікарні Сант-Орсола-Мальпігі в Болоньї, яка бореться з пандемією Covid-19 у співпраці з Болонським університетом.

"Відділення медико-хірургічних наук буде здійснювати нагляд за перевіркою медичних виробів, виготовлених Lamborghini, до їх доставки в лікарню... Тисяча масок в день виготовлятиметься у відділі оббивки, який виробляє інтер'єри для автомобілів Lamborghini", - зазначено в заяві.

На заводі з виробництва композитів і у відділі досліджень і розробок в цей же час за допомогою 3D-принтерів буде виготовлятися 200 захисних медичних екранів з полікарбонату в день.

"Під час такої надзвичайної ситуації, як ця, ми відчуваємо необхідність зробити конкретний внесок... Ми переможемо в цій битві разом", - сказав Стефано Доменікалі, голова і виконавчий директор Automobili Lamborghini.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через поширення коронавірусу, європейські автовиробники припиняють своє виробництво. Роботу призупинила французька автомобілебудівна PSA Group, яка випускає машини під брендами Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall і Opel.

Слідом про паузі заявили Fiat Chrysler, Renault SA, іспанська SEAT, італійська VW, на заводах якої виробляються Lamborghini і Bugatti.