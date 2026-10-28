Kyivstar Group Ltd. подписал соглашение о приобретении GigaCloud: что известно

Общая стоимость сделки составляет до 2 276 900 000 гривен (до 50 млн долларов США). Эта инвестиция расширяет технологические возможности "Киевстар" для корпоративного сектора, сочетая услуги связи, облачную инфраструктуру и решения по кибербезопасности, чтобы помочь бизнесу и государственным учреждениям ускорить цифровую трансформацию.

GigaCloud дополняет эти возможности широкой базой корпоративных клиентов, экспертизой в области облачных технологий и инфраструктурой, расположенной в Украине и Польше.

Соглашение также усиливает возможности "Киевстар" в сфере суверенной облачной инфраструктуры и создает основу для дальнейшего развития сервисов на базе искусственного интеллекта, адаптированных к потребностям украинского бизнеса и государственных учреждений.

Что известно о GigaCloud

Компания GigaCloud, основанная в 2016 году, в настоящее время обслуживает более 1800 корпоративных клиентов. Согласно неаудированной управленческой отчетности, в 2025 году компания получила около 14 млн долларов США выручки и 4,7 млн долларов EBITDA, что соответствует рентабельности EBITDA на уровне около 34%.

Ожидается, что сделка окажет положительное влияние на развитие Kyivstar Group Ltd. Оценка стоимости сделки учитывает темпы роста GigaCloud, ее экспертизу в области облачных технологий, лидирующие позиции на рынке и ожидаемый эффект от объединения бизнесов.

Кроме того, около 5 млн долларов США от общей суммы сделки касаются достижения будущих операционных показателей и реализации определенных инвестиционных проектов (CAPEX), что обеспечивает согласованность цены приобретения с долгосрочным созданием стоимости.

Структура сделки

Структура сделки включает 41 млн долларов США стоимости приобретения, до 4 млн долларов США отложенных долговых обязательств, около 3 млн долларов выплат, связанных с достижением согласованных показателей эффективности, а также до 2 млн долларов США компенсации капитальных инвестиций (CAPEX) в соответствии с условиями сделки. Завершение сделки состоится после выполнения стандартных для таких соглашений условий закрытия.

"GigaCloud привносит в "Киевстар" сформированный облачный бизнес, глубокую экспертизу в сфере облачных технологий, мощные R&D-компетенции и опытную команду", - отметил Александр Комаров, президент Kyivstar Group Ltd.

По его словам, объединяя эти сильные стороны с нашей телеком-инфраструктурой, масштабом работы с клиентами и инвестиционными возможностями, мы сможем помочь еще большему числу компаний модернизировать свои операции и развивать более мощный технологический бизнес для корпоративного сегмента.

"Это приобретение является важным шагом в реализации нашей цифровой стратегии и в то же время будет способствовать развитию инфраструктуры, необходимой Украине в долгосрочной перспективе", - добавил Комаров.

Как будет работать GigaCloud

После завершения сделки GigaCloud продолжит работать как отдельная бизнес-единица в составе Kyivstar Group Ltd., сохраняя собственный бренд и управленческую команду. Ожидается, что учредители компании и дальше будут руководить бизнесом. В результате сделки не предусматриваются изменения в действующие договоры с клиентами, уровень сервиса или коммерческие условия.

"Мы построили GigaCloud на доверии наших клиентов и экспертизе нашей команды. Вместе с Kyivstar Group Ltd. мы сможем ускорить инвестиции в инфраструктуру, расширить наше рыночное присутствие и дальше предоставлять услуги того уровня качества, на который рассчитывают наши клиенты", - отметил Назарий Курочко, генеральный директор и соучредитель GigaCloud.

По словам соучредителя GigaCloud Антона Хвастунова, на фоне роста спроса на суверенные облачные решения это сотрудничество усиливает наши возможности масштабировать безопасные облачные сервисы и вносить свой вклад в цифровое развитие Украины.

Приобретение является еще одним подтверждением стратегического курса Киевстара на развитие цифровых услуг, инвестиций в критически важную технологическую инфраструктуру и поддержку долгосрочного развития цифровой экономики Украины.