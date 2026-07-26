"Билет в один конец": Мадяр объяснил, зачем враг наращивает штурмовые группы
Численность живой силы врага, задействованной в штурмовых действиях, в июле возросла, а вместе с ней увеличились и показатели поражения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди.
Почему растет численность штурмовых групп
По словам Мадяра, противник, прежде всего, пытается "залатать" разрыв между ложными докладами о собственном положении и реальным состоянием позиций на линии боевого столкновения.
Для этого наращивают группы инфильтрации с заданием добраться до позиций и сделать фото или видео как доказательство - такую задачу командующий назвал "ван вэй тикет" (с англ. "билет в один конец"). Причина такой спешки - либо приближение проверок, либо уже полученное наказание от руководства.
Сколько живой силы привлекает враг
Фактическая численность живой силы противника, задействованной в штурмовых действиях, в июле выросла на 18% по сравнению с маем и на 12% по сравнению с июнем. Данные базируются на ежесуточном анализе разведцентра ССС.
Сколько потерь несет враг
Показатель уничтожения личного состава противника пилотами ССС в июле вырос на 11% по отношению к июню и уверенно пересечет отметку 11 000 живой силы. По состоянию на 25 июля на счетчике уже 9028 верифицированных поражений, впереди еще семь суток месяца.
Среднесуточный показатель в июле составляет 365 уничтоженных в сутки - против 310 в мае и 329 в июне.
Что с мобилизацией в России
Мадяр отметил, что Путин публично пока не объявлял мобилизацию по очевидным причинам, связанным с сентябрьскими выборами, однако скрытое пополнение личного состава происходит и скрыть признаки такого набора от современных методов разведки невозможно.
Напомним, Зеленский уже заявлял, что Путин готовит расширение мобилизации в России и планирует привлечь новых солдат из Северной Кореи.
Еще несколько суток назад президент сообщал, что украинская разведка имеет четкую информацию о дополнительном наборе в армию уже в ближайшие месяцы - новая волна мобилизации будет достаточно масштабной.