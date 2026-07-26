ua en ru
Вс, 26 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Билет в один конец": Мадяр объяснил, зачем враг наращивает штурмовые группы

03:17 26.07.2026 Вс
2 мин
Показатель уничтожения живой силы за месяц уверенно пересечет отметку в 11 тысяч
aimg Екатерина Коваль
"Билет в один конец": Мадяр объяснил, зачем враг наращивает штурмовые группы Фото: командующий Сил беспилотника систем Роберт Мадяр Бровди (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Численность живой силы врага, задействованной в штурмовых действиях, в июле возросла, а вместе с ней увеличились и показатели поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди.

Почему растет численность штурмовых групп

По словам Мадяра, противник, прежде всего, пытается "залатать" разрыв между ложными докладами о собственном положении и реальным состоянием позиций на линии боевого столкновения.

Для этого наращивают группы инфильтрации с заданием добраться до позиций и сделать фото или видео как доказательство - такую задачу командующий назвал "ван вэй тикет" (с англ. "билет в один конец"). Причина такой спешки - либо приближение проверок, либо уже полученное наказание от руководства.

Сколько живой силы привлекает враг

Фактическая численность живой силы противника, задействованной в штурмовых действиях, в июле выросла на 18% по сравнению с маем и на 12% по сравнению с июнем. Данные базируются на ежесуточном анализе разведцентра ССС.

Сколько потерь несет враг

Показатель уничтожения личного состава противника пилотами ССС в июле вырос на 11% по отношению к июню и уверенно пересечет отметку 11 000 живой силы. По состоянию на 25 июля на счетчике уже 9028 верифицированных поражений, впереди еще семь суток месяца.

Среднесуточный показатель в июле составляет 365 уничтоженных в сутки - против 310 в мае и 329 в июне.

Что с мобилизацией в России

Мадяр отметил, что Путин публично пока не объявлял мобилизацию по очевидным причинам, связанным с сентябрьскими выборами, однако скрытое пополнение личного состава происходит и скрыть признаки такого набора от современных методов разведки невозможно.

Напомним, Зеленский уже заявлял, что Путин готовит расширение мобилизации в России и планирует привлечь новых солдат из Северной Кореи.

Еще несколько суток назад президент сообщал, что украинская разведка имеет четкую информацию о дополнительном наборе в армию уже в ближайшие месяцы - новая волна мобилизации будет достаточно масштабной.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Силы беспилотных систем Война России против Украины Война в Украине
Новости
США готовят масштабную операцию, чтобы забрать ядерный уран из Ирана
США готовят масштабную операцию, чтобы забрать ядерный уран из Ирана
Аналитика
Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине