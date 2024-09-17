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Билет за 49 евро в Германии подорожает: какой будет цена в 2025 году

Германия, Берлин, Вторник 17 сентября 2024 18:30
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Билет за 49 евро в Германии подорожает: какой будет цена в 2025 году Фото: Билет за 49 евро в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Единый проездной на общественный транспорт Deutschlandticket в Германии подорожает. Билет за 49 евро действует с апреля 2023 года.

О повышении цены договорились власти федеральных земель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на fr.de.

Проездной за 49 евро дает возможность неограниченного проезда во всем местному и региональном общественном транспорту по цене 1,6 евро в день. Его введение власти назвали крупнейшей реформой общественного транспорта в истории Германии.

Еще в прошлом году транспортные компании заявляли, что низкая цена неприемлема. Пока что федеральное правительство и правительства земель компенсируют перевозчикам расходы. В 2024 году власти решали не повышать стоимость D-ticket.

Чтобы понять, на сколько можно повысить цену на проездной, чиновники заказали исследование. Оказалось, что если цена вырастет на 5 евро, откажутся покупать проездной до 7,1% клиентов. Если стоимость билета повысят на 10 евро, то от 10,3% до 21,1% клиентов Deutschlandticket откажутся его продлевать.

Исследование показывает, что выручка транспортных компаний от продажи проездного по новой цене вырастет, но при условии, что цены на другие билеты на местный транспорт возрастут на столько же процентов.

В Ассоциации пассажиров Pro Bahn сообщили, что ожидают повышения цены до 59 евро в месяц в среднесрочной перспективе. Однако они считают приемлемым с 2025 года повышение всего на 5 евро, то есть до 54 евро в месяц.

Билет за 49 евро в Германии подорожает: какой будет цена в 2025 году

Фото: Электронный билет Deutschlandticket (gettyimages.com)

Министры транспорта федеральных земель хотят определиться с окончательной ценой осенью. Подорожание проездного за 49 евро чиновники считают неизбежным мероприятием, потому что дешевый билет становится обузой для местных бюджетов.

Напомним, мы писали, что будет с популярным немецким проездным в 2024 году.

Также мы рассказывали, в какие страны можно доехать с немецким проездным за 49 евро. В списке доступных – 8 стран.

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