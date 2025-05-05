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В апреле ДТЭК вернул свет в дома 430 тысяч семей после обстрелов

Понедельник 05 мая 2025 17:28
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В апреле ДТЭК вернул свет в дома 430 тысяч семей после обстрелов Фото: в апреле ДТЭК вернул свет в дома 430 тысяч семей после обстрелов (dtek.com)
Автор: Сергей Новиков

В апреле энергетики компании ДТЭК вернули свет более 430 тыс. семей в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевский областях, чьи дома обесточивались после вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области несмотря на постоянную опасность энергетики продолжали работать над восстановлением как в прифронтовых, так и более отдаленных от фронта регионах. В частности, здесь в прошлом месяце им удалось вернуть электричество в 234,2 тысячи домов.

Днепропетровщина тоже все чаще страдает от вражеских обстрелов, особенно ее юг. В апреле энергетикам удалось вернуть свет в дома 194,8 тысяч семей местных жителей.

Кроме того, страдала от вражеских атак и Одесская область. Здесь в апреле ремонтные бригады восстановили электроснабжение 1,1 тысяч домов. В тот же период энергетики вернули свет в дома 1,2 тысяч семей жителей Киевской области и 808 жителей Киева.

Напомним, в марте энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 611 тысяч семей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Киевской областях, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.

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