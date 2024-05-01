Апрель в Киеве стал одним из самых теплых за последние 144 года

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 12,8°С, что выше климатической нормы на 2,8°С.

"Он стал третьим самым теплым в рейтинге наблюдений за 144 года", - сообщили в обсерватории.

Холоднее всего было 20 апреля, когда минимальная температура снизилась к утру до -0,2°С, а самое теплое - 2 числа, когда максимальная температура повысилась до +26,9°, установив таким образом температурный рекорд. Осадков на проспекте Науки выпало 78 мм или почти две месячные нормы - 186%.

Всего в Киеве с 1 по 11 апреля было зафиксировано 13 температурных рекордов.