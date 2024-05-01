Апрель в Киеве стал одним из самых теплых за последние 144 года

Апрель стал одним из самых теплых за последние 144 года в Киеве. За первые недели было зарегистрировано 13 температурных рекордов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 12,8°С, что выше климатической нормы на 2,8°С.
"Он стал третьим самым теплым в рейтинге наблюдений за 144 года", - сообщили в обсерватории.
Холоднее всего было 20 апреля, когда минимальная температура снизилась к утру до -0,2°С, а самое теплое - 2 числа, когда максимальная температура повысилась до +26,9°, установив таким образом температурный рекорд. Осадков на проспекте Науки выпало 78 мм или почти две месячные нормы - 186%.
Всего в Киеве с 1 по 11 апреля было зафиксировано 13 температурных рекордов.
Напомним, что по предварительному прогнозу Укргидрометцентра, Украину уже в первой или части мая ожидает приход метеорологического лета.
Ожидается, что май также будет теплее. Средняя температура воздуха в большинстве регионов будет на 1-2 градуса выше нормы.
Мы писали, что синоптик уже дала прогноз погоды на завтра, 2 мая.
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