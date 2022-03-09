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Квін про протести в РФ: масштаб не можна назвати величезним, але він все одно вражає

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Середа 09 березня 2022 20:18
Квін про протести в РФ: масштаб не можна назвати величезним, але він все одно вражає Фото протести в Росії (newsmaker.md)
Автор: Світлана Мащенко

Кількість протестувальників в Росії, які виступили проти вторгнення в Україну, не можна назвати величезним, але вона все одно вражає, враховуючи, що в РФ роблять з демонстрантами.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Кількість протестувальників не можна назвати величезною, але вона все одно вражає - враховуючи те, що Росія робить з демонстрантами. Я маю на увазі, що з урахуванням дуже суворих покарань, які Росія застосовує до демонстрантів, той факт, що тисячі людей досі готові вийти, - для мене це як і раніше є важливим показником", - заявила Квін.

На її думку, в країні є прошарок еліти, молодих людей, технічно підкованих, думаючих, які можуть обходити медійні обмеження і фільтрувати інформацію від пропагандистів.

Саме молоді люди і активісти і можуть запустити такого роду руху.

"І навіть якщо це ще не дійшло до масштабів Майдану, той факт, що досі виходять тисячі, показує, що в Росії є обізнаність про те, що робить уряд, а також група, значна група росіян, незадоволених тим, що зараз відбувається", - додала вона.

Крістіна Квін висловила надію, що ці тисячі можуть перетворитися на мільйони.

"Я сподіваюся на це (збільшення протестів. - Ред.), тому що я щиро вважаю, що всі росіяни повинні бути глибоко обурені тим, що їх уряд робить від їх імені", - додала вона.

Раніше ми писали, що військовополонені РФ заявили, що підуть проти Путіна, коли повернуться.

Зазначимо, що протести в РФ були активними на початку вторгнення, зараз владі вдалося придушити обурення своїх громадян.

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