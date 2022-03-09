Квін назвала запровадження безпольотної зони над Україною "явною ескалацією"

У посольстві Сполучених Штатів продовжують наполягати, що запровадження безпольотної зони над Україною не зупинить агресію Росії.
Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
Дипломатка наголосила, що в міжнародному співтоваристві тривають дискусії щодо подальшої допомоги Україні. За її словами, це ситуація, "що розвивається".
"Єдине, що я хотіла б додати щодо безпольотної зони: неготовність до чогось подібного частково пов'язана з тим, що це явно було б ескалацією. Іншими словами, ви знаєте, що для США або інших союзників по НАТО, якщо вони лоб в лоб зіткнуться з російськими військовими – це, швидше за все, призведе до ескалації ситуації, а не до її деескалації", – заявила Квін.
Тимчасова повірена наголосила на намаганні США розрядити ситуацію у цей момент. Разом із іншими союзниками американці шукають креативний підхід, який міг би допомогти знайти "корисне рішення" для оборони України.
Нагадаємо, що Крістіна Квін змалювала ідеальне завершення війни Росії проти України.
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