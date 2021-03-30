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Квартири, будинок і мільйони готівкою: що задекларував мер Тернополя

Автор: РБК-Україна

Міський голова Тернополя Сергій Надал подав щорічну декларацію. Згідно з документом, у нього та його сім'ї є кілька квартир і розкішний будинок.

Декларація опублікована в Єдиному реєстрі.

В ній Надал вказав дві квартири в Тернополі площею 58,70 і 61,20 квадратних метрів відповідно, дві земельні ділянки майже на 4 гектари в Тернопільському районі, а також будинок на 400 квадратних метрів у Байківцях Тернопільської області.

За минулий рік він отримав майже 900 000 гривень заробітної плати та майже 2 000 гривень відсотків за вкладом. Його дружина, яка займається бізнесом, заробила понад 2 млн гривень.

Готівкою сім'я Надала зберігає 40 000 євро, 83 000 доларів, 950 000 гривень. На рахунках в банку у мера Тернополя ще більше 300 000 гривень.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія задекларував безліч ювелірних виробів, кілька автомобілів і квартир.

А мер Дніпра Борис Філатов задекларував вертоліт.

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