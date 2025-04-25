Квартира или дом: какое жилье и почему украинцы покупают в 2025 году

Кто является потенциальными покупателями

Согласно результатам опроса, проведенного в апреле среди 9560 пользователей, самыми активными оказались украинцы в возрасте от 31 до 41 года (30%), далее - 42-52 года (26%) и молодежь 18-30 лет (25%). 69% опрошенных имеют ежемесячный доход до 30 тысяч гривен. Большинство уже живет в собственном жилье (37%) или арендует его (32%).

Более 60% респондентов планируют приобрести жилье в течение ближайших пяти лет. Самый популярный тип - квартира (62%), но почти половина (48%) также рассматривает вариант частного дома.

Плюсы и минусы новостроек

Преимущества первичного рынка - автономное отопление и энергообеспечение (53%), современная планировка (51%) и развитая инфраструктура (45%). Важны также новые технологии строительства (44%) и возможность участия в государственной программе "еОселя" (25%).

Но и риски существенные: 69% боятся, что строительство не завершат, еще 61% - задержек сдачи. Высокая стоимость, дополнительные расходы на ремонт, долгое ожидание и удаленность от центра также сдерживают покупателей.

Чем привлекает "вторичка"

Главное преимущество вторичного жилья - готовность к заселению (68%). Также важны: реальное состояние квартиры (57%), сложившаяся инфраструктура (51%) и возможность снизить цену (50%). Но изношенные коммуникации (75%), устаревший ремонт и планировка (по 49%) - весомые недостатки.

Несмотря на экономические трудности, интерес к жилью остается высоким: 62% рассматривают покупку в ближайшие 5 лет. При этом 61% украинцев выбирают между новостройками и "вторичкой", 24% склоняются только к вторичке, и только 14% - к первичному рынку.

Аналитики советуют застройщикам сосредоточиться на гарантиях завершения строительства, а покупателям - внимательнее проверять документы независимо от типа жилья.