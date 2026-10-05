Квадроциклы и мобильные бани для 157 ОМБр: "Стальной фронт" продолжает поддержку военных

Как "Стальной фронт" помогает военным

Отмечается, что общий объем помощи 157-й ОМБр с начала сотрудничества уже составляет 234 млн грн. В 2026 году бригада получила пособия на 76,6 млн грн.

Квадроциклы нужны военным, прежде всего, для мобильности. Благодаря небольшим габаритам и высокой проходимости они позволяют быстро передвигаться по сложной местности там, где использование автомобилей или более тяжелой техники затруднено. Их можно использовать для оперативного перемещения людей, небольших грузов и снаряжения между позициями.

Мобильные бани решают другую постоянную проблему фронтового быта. В условиях длительного пребывания военных на позициях возможность нормально помыться, согреться, переодеться и привести себя в порядок имеет вполне практическое значение. Такие комплексы можно разворачивать там, где нет стационарной бытовой инфраструктуры.

"Мы постоянно общаемся с военными и пытаемся закрывать именно те потребности, которые они определяют для себя приоритетными", - отметил представитель "Стального фронта".

Мобильные бани и квадроциклы для 157-й бригады (фото: steelfront.scm.com.ua)

"Сегодня передаем 157-й бригаде четыре мобильные бани и семь квадроциклов. Квадроциклы нужны для мобильности, бани помогают обеспечить нормальные бытовые условия для людей, которые ежедневно работают в очень сложных условиях. И это одна из очередных передач в рамках нашей системной поддержки бригады", - добавил он.

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157 ОМБр получает поддержку "Стального фронта" на постоянной основе. Помощь формируется в соответствии с запросами военных и включает в себя технику, оборудование и другие средства, необходимые подразделениям для выполнения задач и обустройства быта.

Что известно об инициативе "Стальной фронт"

Напомним, "Стальной фронт Рината Ахметова" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия SCM системно помогают Силам обороны Украины.

Военным передают транспорт, дроны, средства связи и РЭБ, защитное оборудование, специальную технику, а также продукцию собственного производства предприятий группы.